Redcare Pharmacy Aktie
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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal der Online-Apotheke sei stark verlaufen, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Preisentwicklung und Effizienzsteigerungen hätten sich günstig ausgewirkt und für ein überraschend hohes operatives Ergebnis gesorgt./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
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Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
94,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
65,65 €
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Abst. Kursziel*:
43,18%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
66,85 €
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Abst. Kursziel aktuell:
40,61%
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Analyst Name::
Gerhard Orgonas
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KGV*:
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