Redcare Pharmacy Aktie

63,05EUR -2,65EUR -4,03%
Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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31.07.2026 13:21:21

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 102 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Internet-Apotheke habe ein herausragendes zweites Quartal hinter sich, schrieb Jan Koch am Freitag zu den jüngsten Zahlen. Er sieht darin eine überzeugende Ausgangslage für das zweite Halbjahr und das Jahr 2027./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
103,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64,00 € 		Abst. Kursziel*:
60,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63,36%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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