Redcare Pharmacy Aktie

49,14EUR -10,76EUR -17,96%
Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 10:52:35

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei enttäuschend, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch. Es stelle sich die Frage, ob hier die Konkurrenz durch die Drogeriekette DM zum Ausdruck komme. Die Gründe für die Vorsicht werden jedenfalls großes Thema in der Telefonkonferenz./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
48,66 € 		Abst. Kursziel*:
52,08%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
49,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,59%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten