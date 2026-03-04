ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei enttäuschend, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch. Es stelle sich die Frage, ob hier die Konkurrenz durch die Drogeriekette DM zum Ausdruck komme. Die Gründe für die Vorsicht werden jedenfalls großes Thema in der Telefonkonferenz./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



