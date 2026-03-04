Redcare Pharmacy Aktie
|49,14EUR
|-10,76EUR
|-17,96%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei enttäuschend, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch. Es stelle sich die Frage, ob hier die Konkurrenz durch die Drogeriekette DM zum Ausdruck komme. Die Gründe für die Vorsicht werden jedenfalls großes Thema in der Telefonkonferenz./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
48,66 €
|
Abst. Kursziel*:
52,08%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
49,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,59%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
