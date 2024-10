FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 160 auf 140 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unsicherheit der Anleger in der Luxusgüterbrache sei enorm hoch, schrieb Adam Cochrane in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Die Erwartungen an das dritte und vierte Quartal seien gesunken. Das große Fragezeichen stehe nun hinter 2025, der zyklischen oder strukturellen Nachfrageschwäche in China und der Wirksamkeit der dortigen Konjunkturimpulse. Cochrane kappte seine Schätzungen für das zweite Halbjahr 2024 sowie 2025. Bei seinem Favoriten Richemont geht er davon aus, dass der historische Bewertungsabschlag zur Branche in eine Prämie verwandelt werden kann./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2024 / 04:03 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.