NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Die Erlösdynamik im Quartalsvergleich habe sich beschleunigt, wobei vor allem die Zuwächse im Schmuckgeschäft bemerkenswert seien und der deutlicher als erwartet gesunkene Druck im Uhrensegment, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 01:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 01:36 / ET



