LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont vor den am 17. Mai erwarteten Jahreszahlen des Luxusgüterherstellers von 162 auf 169 Franken angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Die Geschäftsdynamik der wichtigsten Marken, Cartier und Van Cleef, sei weiterhin stark, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kursziel hob sie vor allem wegen des gestiegenen Euro/Franken-Wechselkurses an./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 00:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 03:00 / GMT





