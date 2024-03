LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Ausgabe längerfristiger Zielvorgaben auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Nach der in diesem Jahr bislang unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der RWE-Aktien rechnet Analyst Peter Crampton nun mit Kursgewinnen. Höhere Gewinnschätzungen im europäischen Versorgersektor seit März zeigten, dass es hier positiv besetzte Themen gebe, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 10:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 10:48 / GMT



