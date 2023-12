NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 58,00 auf 59,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger sei einer der größten Profiteure der Energiekrise, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank der hohen Investitionen in den Bereich Erneuerbare Energien sollte der Aktienkurs deutlich steigen. Auch kurzfristig sieht er erhebliches Potenzial für die Aktie. In Erwartung starker Jahreszahlen verlieh Hanif der Aktie zudem den Status "Positive Catalyst Watch"./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 19:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.