FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Er rechne mit soliden Resultaten und prognostiziere ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft in Höhe von sechs Prozent, schrieb Falko Friedrichs in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität jedoch dürfte schwach ausfallen. Im Mittelpunkt der Zahlenvorlage werde die neue Prognose des Medizintechnikkonzerns für das Geschäftsjahr 2027 stehen und die Frage, ob sich die angegebene Spanne für den bereinigten Gewinn je Aktie mit der Markterwartung decke ? was angesichts der anhaltend hohen Inflation eine schwierige Aufgabe sein könnte./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET





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