Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Er rechne mit soliden Resultaten und prognostiziere ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft in Höhe von sechs Prozent, schrieb Falko Friedrichs in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität jedoch dürfte schwach ausfallen. Im Mittelpunkt der Zahlenvorlage werde die neue Prognose des Medizintechnikkonzerns für das Geschäftsjahr 2027 stehen und die Frage, ob sich die angegebene Spanne für den bereinigten Gewinn je Aktie mit der Markterwartung decke ? was angesichts der anhaltend hohen Inflation eine schwierige Aufgabe sein könnte./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37,82 €
|
Abst. Kursziel*:
3,12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,70%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
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09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
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01.10.26
|DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
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30.09.26
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Analysen zu Siemens Healthineers AG
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|22.09.26
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|Siemens Healthineers Overweight
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|Siemens Healthineers Hold
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Aktien in diesem Artikel
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