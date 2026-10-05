Schneider Electric Aktie
|274,70EUR
|-28,50EUR
|-9,40%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric nach einer Übernahmeofferte für das US-Software- und Techunternehmen PTC auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. PTC sei ein erstklassiges Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und branchenführenden operativen Kennzahlen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Studie. Die strategische Begründung sei eindeutig: Es geht darum, die Lücke im Portfolio im Bereich Product Lifecycle Management (Produktlebenszyklus-Management) zu schließen und die Marktposition in der diskreten Fertigung zu stärken. Der Analyst warnte jedoch zugleich, dass der hohe Anteil an Umsatzsynergien gewisse Risiken bei der Umsetzung der Managementziele berge./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
289,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
272,85 €
|
Abst. Kursziel*:
5,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
274,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,21%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|273,95
|-9,65%
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|Deutsche Bank AG
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|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
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|JP Morgan Chase & Co.
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|13:40
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