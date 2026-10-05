Schneider Electric Aktie

271,95EUR -31,25EUR -10,31%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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05.10.2026 10:59:44

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric angesichts der geplanten Übernahme des US-Softwareunternehmens PTC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der französische Elektrotechnikkonzern habe eine verbindliche Vereinbarung für den Zukauf in Höhe von 20,1 Milliarden Euro unterzeichnet, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die Bewertung von Industrie-Software-Assets aufgrund von Bedenken hinsichtlich KI weiter unter Druck stehe, auch wenn er selbst diese Sorgen weitgehend für unbegründet hält. Er verwies darauf, dass Schneider dadurch stärker mit dieser Problematik konfrontiert sein werde. Zudem erwartet Fielding, dass die Integration komplex sein werde und den Markt voraussichtlich dazu veranlassen dürfte, die Diskussionen über die Kapitalverwendung erneut aufzugreifen./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:04 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
273,25 € 		Abst. Kursziel*:
17,11%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
271,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,67%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 273,85 -9,68% Schneider Electric S.A.

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14:42 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
14:26 Linde Buy Deutsche Bank AG
14:14 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
14:13 Sixt Buy Deutsche Bank AG
13:56 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13:43 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:42 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:42 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:38 freenet Buy Deutsche Bank AG
13:36 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
13:00 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:57 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:51 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
12:42 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:27 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:21 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:20 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:12 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
12:10 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12:09 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
12:09 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
11:59 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:52 PUMA Neutral UBS AG
11:50 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:50 Schneider Electric Buy UBS AG
11:49 Danone Buy UBS AG
11:49 ATOSS Software Neutral UBS AG
11:43 AUTO1 Buy UBS AG
11:40 adidas Neutral UBS AG
11:27 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
11:02 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
10:58 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
10:54 Givaudan Overweight Barclays Capital
10:41 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:38 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:37 Air Liquide Outperform Bernstein Research
10:34 Boeing Outperform Bernstein Research
10:28 Ferrari Buy UBS AG
10:10 Volvo Car AB Registered b Hold Deutsche Bank AG
10:09 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:08 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
10:08 EssilorLuxottica Buy UBS AG
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