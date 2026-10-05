Schneider Electric Aktie
|272,90EUR
|-30,30EUR
|-9,99%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Das Management des französischen Technologiekonzerns habe sich zuversichtlich geäußert, schrieb Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Er sehe Spielraum für eine kleine Anhebung der Unternehmensprognose für das Wachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
335,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
273,35 €
|
Abst. Kursziel*:
22,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
272,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,78%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|272,90
|-9,99%
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|12:21
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|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:07
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:07
|Hermès Sell
|UBS AG
|10:04
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.