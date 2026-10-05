Fresenius Aktie
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WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor einem Treffen mit dem Chef Michael Sen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die geschäftliche Dynamik und die zukünftigen Perspektiven der Segmente Biosimilars, Medtech und Ernährung dürften im Fokus stehen, schrieb James Vane-Tempest in einem Ausblick am Montag. Hinzu komme die Frage der Nachhaltigkeit der durch neue Produkte und Dienste angetriebenen Wachstumsagenda./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,21 €
|
Abst. Kursziel*:
24,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,10%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
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12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
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12:26
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
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09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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01.10.26
|ROUNDUP: Fresenius kauft Biopharma-Tochter komplett (dpa-AFX)
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01.10.26
|EQS-News: Fresenius acquires remaining 45% of mAbxience for up to €750 million, taking full ownership of its biosimilars platform (EQS Group)
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01.10.26
|EQS-News: Fresenius erwirbt verbleibende 45 % an mAbxience für bis zu 750 Mio. € und erhält vollständige Kontrolle über seine Biosimilars-Plattform (EQS Group)
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01.10.26
|Fresenius schluckt mAbxience komplett (dpa-AFX)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Fresenius Overweight
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|09.09.26
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|08.09.26
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|UBS AG
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|16.09.26
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|Barclays Capital
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
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|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
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|25.02.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Fresenius Neutral
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|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|44,25
|1,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:21
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|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
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|Inditex Buy
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|10:54
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|10:09
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|10:08
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|UBS AG
|10:07
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|10:07
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|08:20
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
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|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.