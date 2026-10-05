NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor einem Treffen mit dem Chef Michael Sen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die geschäftliche Dynamik und die zukünftigen Perspektiven der Segmente Biosimilars, Medtech und Ernährung dürften im Fokus stehen, schrieb James Vane-Tempest in einem Ausblick am Montag. Hinzu komme die Frage der Nachhaltigkeit der durch neue Produkte und Dienste angetriebenen Wachstumsagenda./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.