Tesla Aktie

339,00EUR 10,10EUR 3,07%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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05.10.2026 17:08:56

Tesla Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe sowohl die Schätzung des Finanzhauses als auch die Markterwartung übertroffen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Dank Barrabatten auf vorrätige Fahrzeuge habe Tesla in China überdurchschnittlich stark abgeschnitten, zudem hätten die Geschäfte in Europa positiv überrascht. In den USA sei die Nachfrage wohl weiterhin durch das Angebot begrenzt gewesen, wobei die Wartezeiten für das Model Y und das Model Y L bis ins Jahr 2027 reichten./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 09:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Buy
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 420,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 377,86 		Abst. Kursziel*:
11,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 378,75 		Abst. Kursziel aktuell:
10,89%
Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Tesla 337,80 2,71% Tesla

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14:50 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
14:42 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
14:26 Linde Buy Deutsche Bank AG
14:14 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
14:13 Sixt Buy Deutsche Bank AG
13:56 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13:43 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:42 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:42 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:38 freenet Buy Deutsche Bank AG
13:36 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
13:00 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:57 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:51 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
12:42 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:27 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:21 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:20 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:12 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
12:10 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12:09 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
12:09 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
11:59 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:52 PUMA Neutral UBS AG
11:50 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:50 Schneider Electric Buy UBS AG
11:49 Danone Buy UBS AG
11:49 ATOSS Software Neutral UBS AG
11:43 AUTO1 Buy UBS AG
11:40 adidas Neutral UBS AG
11:27 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
11:02 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
10:58 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
10:54 Givaudan Overweight Barclays Capital
10:41 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:38 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:37 Air Liquide Outperform Bernstein Research
10:34 Boeing Outperform Bernstein Research
10:28 Ferrari Buy UBS AG
10:10 Volvo Car AB Registered b Hold Deutsche Bank AG
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