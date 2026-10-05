Tesla Aktie
|339,00EUR
|10,10EUR
|3,07%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe sowohl die Schätzung des Finanzhauses als auch die Markterwartung übertroffen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Dank Barrabatten auf vorrätige Fahrzeuge habe Tesla in China überdurchschnittlich stark abgeschnitten, zudem hätten die Geschäfte in Europa positiv überrascht. In den USA sei die Nachfrage wohl weiterhin durch das Angebot begrenzt gewesen, wobei die Wartezeiten für das Model Y und das Model Y L bis ins Jahr 2027 reichten./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 09:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Buy
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 420,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 377,86
|
Abst. Kursziel*:
11,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 378,75
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,89%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|17:08
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|17:08
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|337,80
|2,71%
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|14:50
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|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|14:14
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:13
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG