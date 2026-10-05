Sixt Aktie
|69,05EUR
|0,05EUR
|0,07%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Er rechne mit einem soliden Quartal in der Hochsaison des Autovermieters, schrieb Michael Kuhn in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Europa (ohne Deutschland) dürfte erneut der wichtigste Wachstumsmotor gewesen sein, gestützt durch eine rege Nachfrage in den Ferienorten am Mittelmeer während der Sommermonate./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
89,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,15 €
|
Abst. Kursziel*:
28,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,89%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
21.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
18.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
18.08.26
|Sixt-Aktie: Kaufempfehlung von Berenberg treibt Kurs nach oben (dpa-AFX)
|
18.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Sixt SE St.
|26.06.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Sixt SE St.
|69,05
|0,07%
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|14:14
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:13
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
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|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG