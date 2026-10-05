Sixt Aktie

69,05EUR 0,05EUR 0,07%
Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

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05.10.2026 14:13:56

Sixt SE St Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Er rechne mit einem soliden Quartal in der Hochsaison des Autovermieters, schrieb Michael Kuhn in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Europa (ohne Deutschland) dürfte erneut der wichtigste Wachstumsmotor gewesen sein, gestützt durch eine rege Nachfrage in den Ferienorten am Mittelmeer während der Sommermonate./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69,15 € 		Abst. Kursziel*:
28,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,89%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:13 Sixt Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Sixt Buy UBS AG
18.08.26 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Sixt SE St. 69,05 0,07% Sixt SE St.

Aktuelle Aktienanalysen

14:50 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
14:42 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
14:26 Linde Buy Deutsche Bank AG
14:14 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
14:13 Sixt Buy Deutsche Bank AG
13:56 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13:43 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:42 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:42 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:38 freenet Buy Deutsche Bank AG
13:36 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
13:00 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:57 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:51 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
12:42 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:27 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:21 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:20 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:12 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
12:10 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12:09 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
12:09 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
11:59 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:52 PUMA Neutral UBS AG
11:50 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:50 Schneider Electric Buy UBS AG
11:49 Danone Buy UBS AG
11:49 ATOSS Software Neutral UBS AG
11:43 AUTO1 Buy UBS AG
11:40 adidas Neutral UBS AG
11:27 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
11:02 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
10:58 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
10:54 Givaudan Overweight Barclays Capital
10:41 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:38 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:37 Air Liquide Outperform Bernstein Research
10:34 Boeing Outperform Bernstein Research
10:28 Ferrari Buy UBS AG
10:10 Volvo Car AB Registered b Hold Deutsche Bank AG
10:09 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:08 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
10:08 EssilorLuxottica Buy UBS AG
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