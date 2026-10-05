KION GROUP Aktie
|35,97EUR
|0,20EUR
|0,56%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 58 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Gabelstaplerherstellers dürften nicht als Kurstreiber fungieren, schrieb Philippe Lorrain in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er senkte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
35,87 €
|
Abst. Kursziel*:
56,12%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
35,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,69%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
10:34
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Kion auf 60 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan rechnet bei Kion mit Prognosesenkung - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
29.09.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu KION GROUP AG
|20:47
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:47
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:47
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|35,97
|0,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:47
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|20:33
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:32
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|20:09
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:07
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:55
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|18:53
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|18:43
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:14
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:08
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16:13
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:50
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|14:14
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:13
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets