NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Eine Veranstaltung des Modehauses Zara habe bewiesen, dass Inditex seine Vorzeigemarke noch verbessern könne, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Initiative dürfte hilfreich sein mit Blick auf ein zu erwartendes beeindruckendes Wachstum im dritten Quartal./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 19:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 19:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.