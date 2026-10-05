Novo Nordisk Aktie
|32,92EUR
|-0,19EUR
|-0,57%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 4. November starke Quartalszahlen vorlegen, schrieb Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er betonte die überraschend gute Aufnahme der oral einzunehmenden Darreichungsform des Abnehmmedikaments Wegovy. Zudem dürften die Dänen den Ausblick anheben, was der Bloomberg-Konsens aber wohl schon großteils einpreise./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
275,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
32,99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
248,75 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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29.09.26
|Novo Nordisk-Aktie nahezu unverändert: Mit diesem China-Deal will der Konzern im Abnehmmarkt punkten (Dow Jones)
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25.09.26
|Nanexa-Aktie verdoppelt sich nach milliardenschwerem Tech-Deal mit Novo Nordisk (Dow Jones)
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24.09.26
|Novo Nordisk-Aktie: Worauf Börsianer jetzt wirklich achten - Versprechen reichen nicht mehr (finanzen.at)
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23.09.26
|NYSE-Direktlisting statt Novo Nordisk-ADRs? Was die Idee von CEO Doustdar für die Aktie bedeuten würde (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
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22.09.26
|Novo Nordisk-Aktie nach dem Kursrutsch: Was Experten Anlegern jetzt raten (finanzen.at)
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21.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|12:57
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:57
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|32,92
|-0,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:56
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:07
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:07
|Hermès Sell
|UBS AG
|10:04
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG