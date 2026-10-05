PUMA Aktie
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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 25,50 auf 22,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsbedingungen für den Sportwarenhersteller hätten sich stärker eingetrübt als erwartet, schrieb Robert Krankowski in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen am 30. Oktober. Der Gegenwind dürfte nach dem Übergangsjahr 2026 auch ins neue Jahr hinein anhalten./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22,00 €
|
Abst. Kursziel*:
3,18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,37%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
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02.10.26
|adidas und Puma von Nike-Schwäche nicht belastet – JPMorgan senkt adidas-Kursziel (dpa-AFX)
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02.10.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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02.10.26
|MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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02.10.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
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01.10.26
|XETRA-Handel MDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
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30.09.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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28.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
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28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu PUMA SE
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|JP Morgan Chase & Co.
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|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|29.09.26
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|22.09.26
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|11.09.26
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