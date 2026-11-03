Ryanair Aktie
|23,72EUR
|0,04EUR
|0,17%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
03.11.2026 06:56:19
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Iren seien gut aufgestellt, um die Phase hoher Kerosinpreise besser zu überstehen als andere in der Branche, schrieb Harry Gowers am Montag in seiner Nachbetrachtung des positiven Quartalsberichts./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24,12 €
|
Abst. Kursziel*:
24,38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,48%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
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02.11.26
|Ryanair fliegt von Saarbrücken künftig auch nach Málaga (dpa-AFX)
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02.11.26
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|Ryanair Aktie in Grün: Flugangebot in Deutschland wird weiter gekürzt (dpa-AFX)
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26.10.26
|Ryanair-Aktie zieht an: Fluggesellschaft streicht Angebot auch in Berlin deutlich zusammen (APA)
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19.10.26
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|BER-Flughafenchefin über Ryanair-Rückzug: 'Ein heftiger Schlag' (dpa-AFX)
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|Aktie im Minus: Ryanair reduziert Flugangebot, Berlin trifft es am stärksten (dpa-AFX)
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08.10.26
|ROUNDUP 2: Ryanair kappt Flugprogramm - Berlin und Bremen verlieren (dpa-AFX)
Analysen zu Ryanair
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|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
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|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
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|Bernstein Research
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|23,68
|0,00%
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|08:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|08:00
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|adidas Sell
|UBS AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.