Ryanair Aktie
|23,71EUR
|0,03EUR
|0,13%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Flugpreise des Billigfliegers stiegen, aber seitens der Treibstoffpreise nehme der Gegenwind zu, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umfang des angekündigten Aktienrückkaufs liege über seiner Erwartung./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,72 €
|
Abst. Kursziel*:
18,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,09%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
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|ROUNDUP: Ryanair erwägt Nullrunden wegen teuren Kerosins - Aktie legt zu (dpa-AFX)
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Analysen zu Ryanair
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|23,71
|0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12:26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|12:19
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:15
|Philips Neutral
|UBS AG
|12:15
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|12:14
|Zalando Buy
|UBS AG
|12:10
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12:07
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|12:03
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|12:02
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|11:14
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|11:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:55
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)