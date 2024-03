NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die großen europäischen Billigflieger hätten im Oktober ein robustes Wachstum der Flugpreise von 13 bis 17 Prozent zum Vorjahr verzeichnet, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das erste Quartal 2024 rechne er mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von neun Prozent. Ryanair habe dabei bisher eine überdurchschnittliche Preisgestaltung an den Tag gelegt./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2023 / 19:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 00:15 / GMT



