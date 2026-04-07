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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
400,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
288,00 €
|
Abst. Kursziel*:
38,89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
287,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,94%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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