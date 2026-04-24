SAFRAN Aktie
|272,80EUR
|-3,60EUR
|-1,30%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran nach Zahlen von 279 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Technologie- und Rüstungskonzerns sei stärker als erwartet verlaufen, vor allem der Bereich Ersatzteile, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Sie verwies jedoch auf Risiken bei den Auftragstrends, deren Einflüsse sie nun von 2026 auf 2027 verlagert habe. Die Analystin hob ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2026 daher leicht an, und ließ ihre Prognosen ab 2027 weitgehend unverändert./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Hold
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
310,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
279,50 €
|
Abst. Kursziel*:
10,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
272,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
|12:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|08:34
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|274,40
|-0,72%
