SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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10.06.2026 08:58:42

SAFRAN Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran nach einem Standortbesuch in Montluçon mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbsvorteile des Rüstungskonzerns in den Bereichen Trägheitssysteme, Optronik und moderne Lenkbomben seien deutlich geworden, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
298,60 € 		Abst. Kursziel*:
22,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
297,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,73%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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