SAFRAN Aktie

306,10EUR 7,60EUR 2,55%
SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.06.2026 07:07:31

SAFRAN Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Buy" belassen. George McWhirter hob am Donnerstag in seiner Analyse europäischer Triebwerkhersteller vor allem die Defensivqualitäten von Rolls-Royce hervor, die er zum Kauf empfahl. Hinsichtlich der zivilen Luftfahrt ist er eher vorsichtig und setzt daher auf Aktien, die auch eine Schwäche in der Flugaktivität gut verkraften können. Die Kapazitäten bei Großraumflugzeugen seien bei steigenden Treibstoffkosten üblicherweise stabiler als die von Schmalrumpfflugzeugen. Rolls-Royce sei in Großraumflugzeugen besonders stark vertreten, gefolgt von MTU und Safran. Bei Safran lobte McWhirter das junge Alter des Pools im Betrieb befindlicher Triebwerke. Dies sorge für Stabilität./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
355,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
295,10 € 		Abst. Kursziel*:
20,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
306,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,98%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

mehr Nachrichten