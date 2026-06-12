HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Buy" belassen. George McWhirter hob am Donnerstag in seiner Analyse europäischer Triebwerkhersteller vor allem die Defensivqualitäten von Rolls-Royce hervor, die er zum Kauf empfahl. Hinsichtlich der zivilen Luftfahrt ist er eher vorsichtig und setzt daher auf Aktien, die auch eine Schwäche in der Flugaktivität gut verkraften können. Die Kapazitäten bei Großraumflugzeugen seien bei steigenden Treibstoffkosten üblicherweise stabiler als die von Schmalrumpfflugzeugen. Rolls-Royce sei in Großraumflugzeugen besonders stark vertreten, gefolgt von MTU und Safran. Bei Safran lobte McWhirter das junge Alter des Pools im Betrieb befindlicher Triebwerke. Dies sorge für Stabilität./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / GMT

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