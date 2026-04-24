WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 335 auf 310 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller sei mit einer starken Bilanz sowie einer aus seiner Sicht konservativen Planung gut gewappnet für einen Branchenabschwung, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstagnachmittag. Die Bewertung preise allerdings einen strukturellen Aufwärtszyklus ein, den er für zunehmend unwahrscheinlich halte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
279,50 €
Abst. Kursziel*:
10,91%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
272,80 €
Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
KGV*:
-
|12:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|08:34
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
