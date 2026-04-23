SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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23.04.2026 11:51:06

SAFRAN Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Umsatz des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens habe die Konsensschätzung um 4,7 Prozent übertroffen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Sowohl die Fertigung als auch das Wartungsgeschäft hätten dazu beigetragen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Neutral
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
275,60 € 		Abst. Kursziel*:
21,55%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
278,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,11%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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