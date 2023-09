NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach dem zurückgezogenen Ergebnisziel für 2023 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 20,20 Euro belassen. Da der Stahlkonzern die Prognosen bislang nur ausgesetzt und noch nicht revidiert habe, rechne er zunächst mit keinen wesentlichen Änderungen der Konsensschätzungen, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings nähmen durch die potenziellen Verluste bei der 30-Prozent-Beteiligung Aurubis die Abwärtsrisiken für den Salzgitter-Ausblick zu./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2023 / 08:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2023 / 08:34 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.