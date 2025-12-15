Sartorius Stedim Biotech Aktie
|203,90EUR
|-1,60EUR
|-0,78%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal von Sartorius und der Tochter Sartorius Stedim Biotech. Die Signale für 2026 dürften den Konsens für das operative Ergebnis um etwa 4 Prozent drücken, was am Markt allerdings größtenteils wohl schon erwartet werde, schrieb er am Sonntag./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 01:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
206,60 €
|
Abst. Kursziel*:
25,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
203,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,51%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Analysen zu Sartorius Stedim Biotechmehr Analysen
|06:31
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
