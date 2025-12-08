Sartorius Stedim Biotech Aktie
|214,30EUR
|2,90EUR
|1,37%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 225 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet vom Laborausrüster wie auch von der Tochter Sartorius Stedim Biotech weiter hohes einstelliges Durchschnittswachstum, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
213,90 €
|
Abst. Kursziel*:
21,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
214,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,33%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotechmehr Nachrichten
|
16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025 (EQS Group)
|
15.10.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.10.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech (EQS Group)
|
21.07.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
18.06.25
|Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A. (EQS Group)
|
17.06.25
|Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France (EQS Group)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotechmehr Analysen
|07:39
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|06.06.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|16.04.25
|Sartorius Stedim Biotech Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|211,10
|-0,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:41
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:46
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.