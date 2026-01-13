Sartorius Stedim Biotech Aktie

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

Sartorius Stedim Biotech Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr für die meisten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, geprägt von Konsumschwäche, regulatorischem Druck in China und Wechselkursgegenwind, schrieb Susannah Ludwig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2026. Für langfristig orientierte Anleger eröffne dies attraktive Möglichkeiten, da viele der Schwächen zyklisch und nicht strukturell seien. Allerdings werde es Geduld benötigen. Ihre "Top Picks" sind Straumann und Sartorius. Positiv bewertet sich zudem Alcon, Eurofins, Healthineers, Sonova, Carl Zeiss, Demant sowie Sartorius Stedim und Ambus. Mit "Underperform" stuft sich hingegen Tecan, Gerresheimer und GN Store Nord ein./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
213,20 € 		Abst. Kursziel*:
14,92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
212,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,08%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:57 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
12.01.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 Sartorius Stedim Biotech Sector Perform RBC Capital Markets
07.01.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
16.12.25 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
