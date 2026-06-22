Sartorius vz. Aktie
|214,50EUR
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|0,66%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Insgesamt erwartet Richard Vosser für den Laborausrüster und dessen Tochter Sartorius Stedim ein solides zweites Quartal mit anhaltender Stärke bei Verbrauchsmaterialien und einer Rückkehr zum Umsatzwachstum bei den Geräten, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
295,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
216,50 €
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Abst. Kursziel*:
36,26%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
214,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,53%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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