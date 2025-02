HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Malte Schaumann hob am Dienstag in einer ersten Reaktion starke Auftragseingänge im vierten Quartal hervor. Dies sei eine positive Überraschung und spreche für einen guten Start in das neue Jahr. Der Umsatz und die Gewinnentwicklung hätten im abgelaufenen Jahr mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen./tih/gl



