Siemens Energy Aktie
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Siemens Energy von 128 auf 157 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Halten" belassen. Alexander Hauenstein rechnet mit einem leichten Übertreffen des mit dem dritten Geschäftsquartal erhöhten Ausblicks für 2025/26 sowie mit Prognosen für 2026/27 in etwa auf Konsensniveau. Dies schrieb er in einer Einschätzung am Donnerstag angesichts der bevorstehenden Zahlen des Energietechnikkonzerns für das vierte Geschäftsquartal. Die Mittelfristziele 2030 dürften steigen./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 09:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Halten
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
142,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
142,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Alexander Hauenstein
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KGV*:
-
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