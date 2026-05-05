Springer Nature Aktie
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WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Nick Dempsey lobte in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung den guten Jahresstart des Wissenschaftsverlags mit Blick auf das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und die Marge. Zudem hob er die bestätigten Jahresziele hervor und dass der Verlag seit dem Börsengang seinen Verschuldungsgrad schneller als geplant reduziert habe. Dennoch sei die geringe Liquidität immer noch eine Herausforderung für eine Neubewertung der Aktie./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20,60 €
|
Abst. Kursziel*:
16,50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,22%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
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