FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Umsatzanstieg auf vergleichbarer Basis sei stärker gewesen als erwartet, schrieb Steve Liechti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Segment Forschung liefen die Geschäfte des Wissenschaftsverlags weiter gut./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET



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