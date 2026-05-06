NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag sei solide ins Jahr gestartet, schrieb James Tate am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht. Er lobte weitere Marktanteilsgewinne im Bereich Research./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:36 / BST

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