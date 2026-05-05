NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature auf "Overweight" nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der starke Jahresauftakt des Wissenschaftsverlags stärke seine Zuversicht mit Blick auf das Gesamtjahr, schrieb Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:35 / BST





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