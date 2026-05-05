Springer Nature Aktie
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WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
05.05.2026 13:11:39
Springer Nature Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature auf "Overweight" nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der starke Jahresauftakt des Wissenschaftsverlags stärke seine Zuversicht mit Blick auf das Gesamtjahr, schrieb Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20,50 €
|
Abst. Kursziel*:
51,22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,33%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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