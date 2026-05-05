Springer Nature Aktie

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WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003

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05.05.2026 13:11:39

Springer Nature Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature auf "Overweight" nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der starke Jahresauftakt des Wissenschaftsverlags stärke seine Zuversicht mit Blick auf das Gesamtjahr, schrieb Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:35 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20,50 € 		Abst. Kursziel*:
51,22%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
20,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,33%
Analyst Name::
Daniel Kerven 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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