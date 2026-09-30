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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Sector Perform" belassen. Eine Wende bei den Kosten könnte im vierten Quartal Früchte tragen, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Langfristig sieht er echte Monetarisierungschancen in einer Aufspaltung des Marken-Portfolios - vor allem mit einer stärkeren Fokussierung auf das Kerngeschäft in den USA./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
3,96 €
|
Abst. Kursziel*:
26,17%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
3,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,61%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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