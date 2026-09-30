NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Sector Perform" belassen. Eine Wende bei den Kosten könnte im vierten Quartal Früchte tragen, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Langfristig sieht er echte Monetarisierungschancen in einer Aufspaltung des Marken-Portfolios - vor allem mit einer stärkeren Fokussierung auf das Kerngeschäft in den USA./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:40 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.