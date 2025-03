NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" belassen. Die 25-prozentigen Zölle auf US-Importe aus Mexiko und Kanada seien eine Gefahr für die gesamte US-Autoindustrie, schrieb Analyst Daniel Roeska in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Würden die Zölle nicht wieder zurückgenommen, dann dürfte es in den Lieferketten und bei der Profitabilität der Unternehmen harsche Einschnitte geben. Im schlimmsten anzunehmenden Fall dürften die Zölle die freien operativen Barmittel (Free Cash-Flow) von Stellantis im Jahr 2026 um geschätzte 3,5 Milliarden US-Dollar schmälern./bek/ag



