NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Sector Perform" belassen. Stellantis könnte eine sehr gute Idee sein für Ende 2025 und 2026 - so die aktuell vorherrschende Meinung, schrieb Analyst Tom Narayan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach Gesprächen mit dem Management und Anlegern. Die Preise hielten sich und neue Modelle dürften helfen, verlorene Marktanteile zurückzuholen./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 23:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 23:22 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.