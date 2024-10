FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung von 230 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Mobilfunker habe erneut die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der branchenweiten Herausforderungen durch den Fokus auf glasfaserunterlegte Dienstleistungen erwartet der Experte auch in den folgenden Quartalen ein deutliches Wachstum fu?r das Unternehmen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 14:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2024 / 15:13 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.