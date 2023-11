NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach einem Treffen mit dem neuen Unternehmenschef Hein Schumacher auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Schumacher habe offenbar einen guten Start beim Konsumgüterkonzern hingelegt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Was der Konzernlenker gesagt habe, mache Sinn, aber er wolle Beweise sehen, dass es auch funktioniere, betonte der Analyst./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 09:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 09:30 / EDT



