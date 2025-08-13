Unilever Aktie
|52,32EUR
|0,14EUR
|0,27%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Im chinesischen Online-Kosmetikmarkt sei der Bruttowarenwert im Juli zwar um gut 5 Prozent gesunken, doch hätten sich die von ihm gecoverten Kosmetikanbieter besser geschlagen als der Gesamtmarkt, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei es auch bemerkenswert, dass kleine lokale Anbieter in China sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt hätten./mis/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
44,96 £
|
Abst. Kursziel*:
31,22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
45,25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,39%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
