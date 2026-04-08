NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 135 US-Dollar auf "Buy" belassen. In ihrem Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal ging Analystin Stephanie Moore am Dienstag davon aus, dass die Jahresziele des US-Logistikkonzerns weiter Bestand haben. Im Fokus der Investorendiskussionen dürfte vielmehr die Tiefe des Tiefpunkts im ersten Quartal stehen. Zudem dürfte das Tempo der Erholung im zweiten Quartal von Interesse sein und die Frage, ob die Entwicklung im zweiten Halbjahr angesichts der Unsicherheiten wegen der Zölleund der gesamtwirtschaftlichen Lage ausreichend prognostizierbar sei./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.