Air Liquide Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 182 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser nahm am Dienstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April kleinere Anpassungen an ihren Schätzungen vor. Sie geht davon aus, dass die Franzosen in Europa und den USA mit höherer Auslastung fahren können und geringere Kapazitäten im Nahen Osten und Asien kompensieren./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:33 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
181,16 €
Abst. Kursziel*:
2,12%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
182,82 €
Abst. Kursziel aktuell:
1,19%
Analyst Name::
Georgina Fraser
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|07:19
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
