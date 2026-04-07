Sanofi Aktie
|82,50EUR
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|-1,08%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser wertet die Ergebnisse der Phase-II-Studien zum Asthmamittel Lunsekimig als "leicht positiv und unterstützend für die weitere Entwicklung". Allerdings seien detaillierte Daten erforderlich, um die Wettbewerbsposition zu beurteilen, schrieb er am Dienstag./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
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Unternehmen:
Sanofi S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
95,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
83,13 €
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Abst. Kursziel*:
14,28%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
82,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
15,15%
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-