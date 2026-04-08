Nokia Aktie
|7,63EUR
|0,04EUR
|0,47%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 8,80 Euro auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon damit, dass die Schätzungen für Analog-Unternehmen mit Fokus auf Industrie und KI wie etwa STMicro nach den Quartalszahlen steigen. Unternehmen mit Ausrichtung auf die Automobilbranche wie Infineon dürften im Rahmen der Erwartungen abschneiden, so der Analyst in seiner Betrachtung vom Dienstag. ASML, ASM und VAT dürften ihre gesunde Wachstumsperspektive für 2026 bestätigen. Die Marktschätzungen seien aber schon hoch. so Menon. Seine "Top Picks" sind STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon und Suss./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,91 €
|
Abst. Kursziel*:
11,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,33%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
30.03.26
|Nokia-Aktie steigt: Hochstufung auf 'Neutral' - deutlich höhere Prognosen (dpa-AFX)
|
02.03.26
|Nokia-Aktie leichter: Netztechniker warnt auf MWC vor Datenflut durch KI (dpa-AFX)
|
02.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Nokia-Aktie niedriger: Weniger Gewinn trotz höherem Umsatz (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|07:56
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|7,64
|0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07:03
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|06:53
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG