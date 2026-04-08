08.04.2026 08:00:06

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving beschäftigte sich am Dienstag mit dem Auftragsbestand im Containerverkehr. Dieser nehme beständig zu, und das trotz laufender Flottenerweiterung. Seine Analyse ergebe zwar für 2026 ein relativ moderates Netto-Flottenwachstum, das geringer sei als in den zwei Jahren zuvor. Er warnt aber dennoch vor den Risiken eines Nachfrageeinbruchs. Im ersten Quartal sei die Nachfrage aber relativ gut gewesen. Zu DHL schrieb er, dass die Ergebnisse des Konzerns stark vom E-Commerce und dem Welthandel abhängig seien./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 21:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
45,91 € 		Abst. Kursziel*:
-4,16%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
47,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,72%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
08:00 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
02.04.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
31.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
Aktuelle Aktienanalysen

09:26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
09:26 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:58 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
08:48 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
08:37 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
08:00 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:00 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
07:56 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
07:56 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
07:55 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
07:55 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
07:55 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
07:41 AB InBev Outperform Bernstein Research
07:35 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:19 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:18 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
07:12 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:06 Heidelberg Materials Buy UBS AG
07:03 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:03 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:53 Micron Technology Buy UBS AG
06:53 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
07.04.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.04.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
07.04.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
07.04.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Oracle Buy UBS AG
07.04.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
